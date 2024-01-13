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Альберт
Альберт
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Николай
Мать
Мария
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Николай
Мать:
Мария
Смерть
Неизвестно
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