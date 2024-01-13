Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Николай

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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