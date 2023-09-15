Николай
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: вячеслав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Варвара
Мать ребёнка: Ульяна