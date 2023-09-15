Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: вячеслав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Варвара

Мать ребёнка: Ульяна

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