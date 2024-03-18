Ботанова (Мельникова) Агафия Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Мельников Сафрон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ботанов Калинн
Рождение ребёнка
08.11.1830
Дочь: Ботанова Матрена Калинина
Отец ребёнка: Ботанов Калинн
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно