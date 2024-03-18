Ботанова (Мельникова) Агафия Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботанова (Мельникова) Агафия Сафроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Мельников Сафрон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботанов Калинн

Рождение ребёнка
08.11.1830

Дочь: Ботанова Матрена Калинина

Отец ребёнка: Ботанов Калинн

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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