Андреева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Александра

Андреева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1946

Дочь: Косенкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Олег Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close