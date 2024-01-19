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Колесов Иосип Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Колесов Степан Фёдорович

Мать: Колесова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Колесов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Колесова Матрёна Осиповна

Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Колесов Филарет Осипович

Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Колесова Марья Осиповна

Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Колесова Маремьяна Осиповна

Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна

Смерть
01.01.1902

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