Колесов Иосип Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти01.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Колесов Степан Фёдорович
Мать: Колесова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Колесова Матрёна Осиповна
Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колесова Марья Осиповна
Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Колесова Маремьяна Осиповна
Мать ребёнка: Колесова Фёкла Стефановна
Смерть
01.01.1902