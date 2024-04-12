(Удод) Марфа Иоанновна
Место рождения
Дата рождения31.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
31.08.1903
Отец: Удод Иоанн Иоаннович
Мать: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
31.08.1903
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1903г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Иоанн Косьмин Удод и жена Трофима Удода - Мокрина Климова
Смерть
Неизвестно