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(Удод) Марфа Иоанновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

31.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1903

Отец: Удод Иоанн Иоаннович

Мать: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
31.08.1903
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1903г.,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Иоанн Косьмин Удод и жена Трофима Удода - Мокрина Климова
Смерть
Неизвестно
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