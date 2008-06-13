Симчук Элеонора Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симчук Элеонора Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.2008

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2008

Отец: Симчук Артур Васильевич

Мать: не указана

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