Зыза Захар
Место рожденияНовосёловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыза Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыза Надежда Захаровна
Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зызка Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична
Родилась ранее 1922. Жила в Раздольном
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Мария Никитична
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зыза Александра Захаровна
Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична
Смерть
Неизвестно