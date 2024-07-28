Зыза Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыза Захар

Место рождения

Новосёловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыза Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыза Надежда Захаровна

Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зызка Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична

Родилась ранее 1922. Жила в Раздольном
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Мария Никитична

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зыза Александра Захаровна

Мать ребёнка: Чайка Мария Никитична

Смерть
Неизвестно

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