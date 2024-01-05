Константинова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Константинова Дарья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий 2 Иванович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 41
Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.
Дочь: Константинова Агрипина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий 2 Иванович
Смерть
Неизвестно