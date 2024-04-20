Комаров Иван (Иоанн) Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1865
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Комарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1888
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Комаров Степан (Стефан) Иванович
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1892
Сын: Комаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.1896
Сын: Комарова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1898
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1901
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно