Комаров Иван (Иоанн) Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Иван (Иоанн) Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1865

Отец: Комаров Авксентий Харитонович

Мать: Комарова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Комарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Комаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Комаров Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1892

Сын: Комаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Комарова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1898

Сын: Комаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Комаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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