Маслюкова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслюков Андрей
Мать: не указана
Место жительства
1940
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Артемьев Николай Евсеевич
Смерть
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Похороны
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина