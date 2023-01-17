Маслюкова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслюкова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслюков Андрей

Мать: не указана

Место жительства
1940
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Николай Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Артемьев Николай Евсеевич

Смерть
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Похороны
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
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