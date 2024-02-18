Городнов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городнов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.
Дочь: Городнова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Городнова Фёкла Федоровна
Крестные: того же села, крестьянин Петр Иванович Городнов и крестьянская девица Ефросинья Петровна Городнова
Смерть
Неизвестно