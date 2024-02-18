Городнов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнов Фёдор Иванович

Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городнов Иван

Мать: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городнова Фёкла Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1901 ст.

Дочь: Городнова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Городнова Фёкла Федоровна

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Крестные: того же села, крестьянин Петр Иванович Городнов и крестьянская девица Ефросинья Петровна Городнова
Смерть
Неизвестно

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