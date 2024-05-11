Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свистунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старастенко (Смолкова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова (Батуева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томишева (Батуева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Касько (Батуева) Агрофена Ивановна
Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович