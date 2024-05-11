Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистунов Иван

Мать: Свистунова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старастенко (Смолкова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Батуева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томишева (Батуева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуев Иван Никитович

Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Касько (Батуева) Агрофена Ивановна

Отец ребёнка: Батуев Иван Никитович

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