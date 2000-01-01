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Кадочников Ефим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Кадочников Василий Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Кадочников Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Суксунская волость Пермского края
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кадочников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Щербакова Орина Ефимовна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ветлугина Акулина Ефимовна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кадочников Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Агрофена

Смерть
1749
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