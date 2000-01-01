Кадочников Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Кадочников Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Суксунская волость Пермского края
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кадочников Василий Ефимович
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Щербакова Орина Ефимовна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ветлугина Акулина Ефимовна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кадочников Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Агрофена
Смерть
1749