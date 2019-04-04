Башин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1939
Дата смерти04.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черченко Ольга Александровна
Смерть
04.04.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область