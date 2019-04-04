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Башин Виктор Иванович

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

17.11.1939

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черченко Ольга Александровна

Смерть
04.04.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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