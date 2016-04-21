Нечаев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1969
Дата смерти21.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.04.2016