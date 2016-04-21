Нечаев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Александр Викторович

Нечаев Александр Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1969

Дата смерти

21.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.04.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close