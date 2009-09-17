Лютова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1932
Дата смерти17.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лютов Валентин Фёдорович
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
17.09.2009