Лютова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютова Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1932

Дата смерти

17.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лютов Валентин Фёдорович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
17.09.2009
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