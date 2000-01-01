Майорова (Климонтова) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Климонтова) Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Мать: Климонтова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Майоров Илья Павлович

Отец ребёнка: Майоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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