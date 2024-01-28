Колосницын Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.2013
Дочь: Колосницына Вероника Андреевна
Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна
Рождение ребёнка
09.12.2013
Сын: Колосницын Владислав Андреевич
Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна
Рождение ребёнка
01.09.2016
Дочь: Колосницына Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна