Колосницын Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосницын Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосницын Сергей Прокофьевич

Мать: Колосницына Паршина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосницына Тимофеева Марина Петровна

Рождение ребёнка
09.12.2013

Дочь: Колосницына Вероника Андреевна

Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна

Рождение ребёнка
09.12.2013

Сын: Колосницын Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна

Рождение ребёнка
01.09.2016

Дочь: Колосницына Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Колосницына Тимофеева Марина Петровна

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