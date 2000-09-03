Sysoev Denis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sysoev Denis

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Место рождения

Astana, Kazakhstan

Дата рождения

05.06.1971

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1971

Отец: Sysoev Mikhail

Мать: скрыто настройками приватности

Astana, Kazakhstan
Бракосочетание
28.11.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
08.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Astana, Kazakhstan
Смерть
03.09.2000
Toliatti, Russia
Похороны
Неизвестно
Toliatti, Russia
Тоазовское кладбище, последние ворота, 20 метров налево, по левой стороне...
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