Sysoev Denis
Место рожденияAstana, Kazakhstan
Дата рождения05.06.1971
Дата смерти03.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1971
Отец: Sysoev Mikhail
Мать: скрыто настройками приватности
Astana, Kazakhstan
Бракосочетание
28.11.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
08.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Astana, Kazakhstan
Смерть
03.09.2000
Toliatti, Russia
Похороны
Неизвестно
Toliatti, Russia
Тоазовское кладбище, последние ворота, 20 метров налево, по левой стороне...