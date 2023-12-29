Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1807
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
?.03.1834
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Свешникова) Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович