Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Марья Федотовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1833

Муж: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Свешников Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Свешникова) Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Смерть
1868

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