Никифорова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Никифорова) Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Никифорова) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Никифорова) Мавра Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Мордвинова (Никифорова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Никифорова) Авдотья Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Никифорова) Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Никифоров Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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