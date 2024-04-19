Никифорова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Никифорова) Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Никифорова) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Никифорова) Мавра Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Мордвинова (Никифорова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Никифорова) Авдотья Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Никифорова) Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Никифоров Кузьма Егорович
Смерть
Неизвестно