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????Катаргин Пётр Константинович

Место рождения

д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область

Дата рождения

04.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1920

Отец: Катаргин Константин Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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