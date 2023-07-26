????Катаргин Пётр Константинович
Место рожденияд.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Дата рождения04.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1920
Отец: Катаргин Константин Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно