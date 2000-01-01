Вшивцев Семен Меркуриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Вшивцев Меркурий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Вшивцев Викентий Семёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Васильева
Место жительства
Неизвестно
д. Плешковская
Смерть
1848