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Вшивцев Семен Меркуриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Вшивцев Меркурий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вшивцев Филип Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вшивцев Самсон Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Вшивцев Викентий Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
д. Плешковская
Смерть
1848
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