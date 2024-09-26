Мацукова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1889
Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Архипенко (Мацукова) Анастасия Устинова
Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мацуков Митрофан Устинович
Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич
Смерть
Неизвестно