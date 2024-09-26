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Мацукова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1889

Сын: Мацуков Степан Устинович

Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Архипенко (Мацукова) Анастасия Устинова

Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мацуков Митрофан Устинович

Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мацуков Демид Устинов

Отец ребёнка: Мацуков Устин Григорьевич

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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