Кравченко Кирилл Петрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1852
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Кравченко Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1884
Дочь: Кравченко Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1887
Сын: Кравченко Федор Кириллович
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Кравченко Феодора Кирилловна
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Кравченко Христина Кирилловна
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Кравченко Никита Кириллович
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Кравченко Терентий Кириллович
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1904
Дочь: Кравченко Анна Кириловна
Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Смерть
Неизвестно