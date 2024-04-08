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Кравченко Кирилл Петрович

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

29.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1852

Отец: Кравченко Петр Герасимович

Мать: Кравченко (Божко) Анастасия Даниловна

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
1880

Жена: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Кравченко Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1884

Дочь: Кравченко Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1887

Сын: Кравченко Федор Кириллович

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Кравченко Феодора Кирилловна

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Дочь: Кравченко Христина Кирилловна

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Кравченко Никита Кириллович

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Кравченко Терентий Кириллович

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1904

Дочь: Кравченко Анна Кириловна

Мать ребёнка: Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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