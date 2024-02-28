Пименов Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пименова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пименова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
02.03.1939
Дочь: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Пименова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно