Пименов Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.03.1939

Дочь: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Пименова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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