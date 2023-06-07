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Агафья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

20.11.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Давыдов Евсей Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Давыдов Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Давыдов Архип Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Липат Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыдов Петр Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Давыдов Семен Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Григорьев

Смерть
20.11.1839
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от опухоли | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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