Агафья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти20.11.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Давыдов Евсей Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Давыдов Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Давыдов Архип Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Липат Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Давыдов Петр Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Давыдов Семен Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1839
Причина смерти: от опухоли | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино