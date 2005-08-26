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Байдаков Владислав Михайлович
Байдаков Владислав Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2005
Пол
Мужской
Отец
Байдаков Михаил Алексеевич
1979 г.р.
Мать
Байдакова (Музыкина) Марина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2005
Отец:
Байдаков Михаил Алексеевич
Мать:
Байдакова Марина Анатольевна
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