Дзивин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзивина Вера Александровна
Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзивин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзивина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзивин Александр Александрович
Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дзивина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно