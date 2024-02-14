Дзивин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзивин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзивина Вера Александровна

Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзивин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзивина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзивин Александр Александрович

Мать ребёнка: Дзивина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзивина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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