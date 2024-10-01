Душкин Илларион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкин Илларион Михайлович

Место рождения

Красной Ключь

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: Душкин Михаил Иванович

Мать: Душкина Васса Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкина Екатерина Еремеевна

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкина Екатерина Еремеевна

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкина Екатерина Еремеевна

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкина Екатерина Еремеевна

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкина Екатерина Еремеевна

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1972
Похороны
Около 1972
Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

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