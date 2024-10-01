Душкин Илларион Михайлович
Место рожденияКрасной Ключь
Дата рождения14.10.1905
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: Душкин Михаил Иванович
Мать: Душкина Васса Фаддеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
14.04.1948
Рождение ребёнка
14.11.1950
Смерть
Около 1972
Похороны
Около 1972
Старая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область