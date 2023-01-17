Шайхутдинов Байдык Шайхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинов Байдык Шайхутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1933

Дочь: Гареева Закиря Байдыковна

Мать ребёнка: Шайхутдинова Тахира Ситдиковна

Куреч, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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