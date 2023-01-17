Шайхутдинов Байдык Шайхутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1933
Дочь: Гареева Закиря Байдыковна
Мать ребёнка: Шайхутдинова Тахира Ситдиковна
Куреч, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно