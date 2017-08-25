Шишов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1987

Отец: Шишов Сергей Викторович

Мать: Шишова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
22.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
25.08.2017

Сын: Шишов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Шишова Наталия Петровна

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