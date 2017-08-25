Шишов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1987
Отец: Шишов Сергей Викторович
Мать: Шишова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
22.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
25.08.2017
Сын: Шишов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Шишова Наталия Петровна