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Автамонов Иван Николаевич

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Место рождения

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Автамонов Николай Максимович

Мать: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1978
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