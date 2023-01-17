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Автамонов Иван Николаевич
Автамонов Иван Николаевич
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Место рождения
Устье-Повалихино
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1913
Дата смерти
1978
Пол
Мужской
Отец
Автамонов Николай Максимович
1865 г.р.
Мать
Автамонова (Самотовинская) Мария Николаевна
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Автамонов Николай Максимович
Мать:
Автамонова Мария Николаевна
Устье-Повалихино
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1978
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