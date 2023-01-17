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Гладцынов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1915 ст.

Жена: Гладцынова Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Никольская Сенноплощадская церковь. Поручители по женихе: Кадниковский купец Сергей Петрович Гладцынов и крестьянин Кадниковского уезда Троицко-Енальской волости деревни Андроновской Аггей Николаевич... Показать все
Развод
1920

Жена: Гладцынова Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Расторгнут судом 2-го участка города Вологды.
Смерть
Неизвестно
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