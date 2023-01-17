Гладцынов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1915 ст.
Никольская Сенноплощадская церковь. Поручители по женихе: Кадниковский купец Сергей Петрович Гладцынов и крестьянин Кадниковского уезда Троицко-Енальской волости деревни Андроновской Аггей Николаевич... Показать все
Развод
1920
Расторгнут судом 2-го участка города Вологды.
Смерть
Неизвестно