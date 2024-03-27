Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Мать: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Усманова Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альмира Хабибулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балхия Хабибулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Хайбулла (Хабибулла)

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР
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