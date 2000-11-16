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Файзуллина Алина Рамилевна
Файзуллина Алина Рамилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.2000
Пол
Женский
Отец
Файзуллин Рамиль Гаязутдинович
1968 г.р.
Мать
Гимадутдинова Альбина Ильдусовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2000
Отец:
Файзуллин Рамиль Гаязутдинович
Мать:
Гимадутдинова Альбина Ильдусовна
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