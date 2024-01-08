Уральская (Кислова) Екатерина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1906
Дата смерти22.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906
Отец: Кислов Сидор
Мать: Лукерья?
Рождение ребёнка
19.01.1937
Дочь: Коломыцева (Уральская) Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Уральский (Ворсопко) Владимир Карпович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
22.06.1984