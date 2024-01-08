Уральская (Кислова) Екатерина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уральская (Кислова) Екатерина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1906

Дата смерти

22.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: Кислов Сидор

Мать: Лукерья?

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Коломыцева (Уральская) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Уральский (Ворсопко) Владимир Карпович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
22.06.1984

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