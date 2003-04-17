Коснырев Сергей Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2003
Дочь: Коснырева Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Коснырева Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.2008
Дочь: Коснырева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Коснырева Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно