Коснырев Сергей Валериевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснырев Сергей Валериевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2003

Дочь: Коснырева Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Коснырева Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.2008

Дочь: Коснырева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Коснырева Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коснырева Людмила Васильевна

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