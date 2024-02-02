Никонов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1975
Сын: Никонов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Никонова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Никонова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно