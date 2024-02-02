Никонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1975

Сын: Никонов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Никонова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Никонова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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