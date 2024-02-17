Смирнова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1977
Дочь: Можина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Можин Сергей
Рождение ребёнка
01.11.1988
Сын: Смирнов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Можин Сергей
Смерть
Неизвестно