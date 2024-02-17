Смирнова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1977

Дочь: Можина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Можин Сергей

Рождение ребёнка
01.11.1988

Сын: Смирнов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можин Сергей

Смерть
Неизвестно
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