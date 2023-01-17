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Кузин Анатолий Александрович

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Место рождения

Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959

Отец: Каширин Александр Федорович

Мать: Кузина Елена Андреевна

Семеновка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.08.1982

Сын: Кузин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1986

Сын: Кузин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.07.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.2000

Сын: Кузин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
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