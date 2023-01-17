Кузин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения18.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959
Рождение ребёнка
11.08.1982
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1986
Сын: Кузин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.07.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2000
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область