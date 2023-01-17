Гак Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения1898 ст.
Дата смерти20.04.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Мать: Гак Мария Васильевна
Военная служба
С 18.12.1941 по 20.04.1945
Призван Кизлярским РВК, Грозненской области, Кизлярского р-на, ныне Р.Дагестан Воинское звание рядовой, место службы:301 сд
Награда
1944
Молдавия, Котовск
Медаль "За боевые заслуги". За то, что в боях по освобождению Котовского р-на Молдавской ССР с 20 по 27.08. 1944 г За...(неразборчиво) под огнём противника обеспечил своевременную доставку боеприпасо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Пётр Иванович
Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Иван Иванович
Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гак Полина Ивановна
Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Ксения Андреевна
Смерть
20.04.1945
Германия, Брандербург