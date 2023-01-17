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Гак Иван Демьянович

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Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

20.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Мария Васильевна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Военная служба
С 18.12.1941 по 20.04.1945
Призван Кизлярским РВК, Грозненской области, Кизлярского р-на, ныне Р.Дагестан Воинское звание рядовой, место службы:301 сд
Награда
1944
Молдавия, Котовск
Медаль "За боевые заслуги". За то, что в боях по освобождению Котовского р-на Молдавской ССР с 20 по 27.08. 1944 г За...(неразборчиво) под огнём противника обеспечил своевременную доставку боеприпасо... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Пётр Иванович

Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Иван Иванович

Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гак Полина Ивановна

Мать ребёнка: Гак Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Ксения Андреевна

Смерть
20.04.1945
Германия, Брандербург
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