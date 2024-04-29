Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна
женский, родилась 15.06.1973, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
ОтецКондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
МатьКондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна25.08.1948 г.р.
Дети
Урбан Татьяна Валентиновна01.03.2001 г.р.
Урбан Юлия Валентиновна05.09.2002 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1973
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.03.2001
Дочь: Урбан Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Урбан Валентин Константинович
Рождение ребёнка
05.09.2002
Дочь: Урбан Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: Урбан Валентин Константинович
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область