Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна 15.06.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна

Автор
ТУ
Урбан Т.

женский, родилась 15.06.1973, Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Отец
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Мать
Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна25.08.1948 г.р.
Дети
Урбан Татьяна Валентиновна01.03.2001 г.р.
Урбан Юлия Валентиновна05.09.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1973

Отец: Кондратюк Николай Константинович

Мать: Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
01.03.2001

Дочь: Урбан Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Урбан Валентин Константинович

Рождение ребёнка
05.09.2002

Дочь: Урбан Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Урбан Валентин Константинович

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

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