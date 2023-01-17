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Копылов Иван Михайлович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Копылов Михаил

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1680

Сын: Копылов Тит Иванович

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1683

Дочь: Фролова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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