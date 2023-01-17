Копылов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: Копылов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Копылов Тит Иванович
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1683
Дочь: Фролова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно