Перцев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1910
Дата смерти13.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910
Отец: Перцев Никифор Борисович
Мать: Февронья Степановна
Рождение ребёнка
04.08.1929
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
10.08.1930
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
11.02.1939
Дочь: Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
?.10.1940
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
11.01.1952
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра
Смерть
13.09.1957
Причина смерти: Accident | Множественный осколочный перелом основания, свода черепа, размозжение в-ва мозга.
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Кустанайское городское кладбище