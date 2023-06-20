Перцев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1910

Дата смерти

13.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1910

Отец: Перцев Никифор Борисович

Мать: Февронья Степановна

Рождение ребёнка
04.08.1929

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Ольга Даниловна

Рождение ребёнка
11.02.1939

Дочь: Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
?.10.1940

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Перцев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1954

Сын: Перцев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Николай Семенович

Мать ребёнка: Александра

Смерть
13.09.1957
Причина смерти: Accident | Множественный осколочный перелом основания, свода черепа, размозжение в-ва мозга.
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Кустанайское городское кладбище
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