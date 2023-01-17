Серов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1820
Дата смерти20.01.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1820 по 1845
Место жительства
С 1845
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1850 по 1871
Место жительства
По 1850
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
20.01.1871