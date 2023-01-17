Серов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.01.1820

Дата смерти

20.01.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1845
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1845
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1850 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1850
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
20.01.1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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