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Архипов Николай Иванович

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Место рождения

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь

Дата рождения

01.12.1840

Дата смерти

01.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840

Отец: Архипов Иван Александрович

Мать: Архипова Ирина Ильина

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Архипова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1878

Сын: Архипов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Архипова Феодосья Васильевна

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
01.02.1908
Умер от удушения в снегу, придавленный сверху вязанкой дров, по внезапной смерти не исповедан и не приобщен, похоронен на кладбище при церкви по становлению Р. Пристава 1-го стана Петрозаводского уезд... Показать все
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