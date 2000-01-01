Архипов Николай Иванович
Место рожденияОлонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Дата рождения01.12.1840
Дата смерти01.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1840
Отец: Архипов Иван Александрович
Мать: Архипова Ирина Ильина
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
05.11.1878
Сын: Архипов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Архипова Феодосья Васильевна
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
01.02.1908
Умер от удушения в снегу, придавленный сверху вязанкой дров, по внезапной смерти не исповедан и не приобщен, похоронен на кладбище при церкви по становлению Р. Пристава 1-го стана Петрозаводского уезд... Показать все