Орлицкая Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.2009
Сын: Орлицкий Кирилл Викторович
Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
01.12.2014
Сын: Орлицкий Денис Викторович
Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
14.09.2016
Дочь: Орлицкая Валерия Викторовна
Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно