Орлицкая Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлицкая Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2009

Сын: Орлицкий Кирилл Викторович

Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
01.12.2014

Сын: Орлицкий Денис Викторович

Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
14.09.2016

Дочь: Орлицкая Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Орлицкий Виктор Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлицкий Виктор Валерьевич

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