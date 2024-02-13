Баловнева Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1904
Отец ребёнка: Баловнев Иван Филиппович
Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Ново-Никольская церковь Данковского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно